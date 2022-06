Découvrir GRENADE et l'Alhambra en Espagne

Albaysin et le mirador de san Nicola

Ce quartier est le lieu historique de Grenade. Il mérite que l'on s'y promène, plutôt en fin d'après midi car les couchés de soleil y sont magnifiques.

Le quartier à voir est celui de Calderia où l'on peut, au Mirador de San Nicolás, contempler une vue magnifique dans la lumière du soir. On se promène dans les petites ruelles étroites du quartier, en passant par Plaza Larga, Calle del Agua, Calle Panaderos, Placeta del Salvador jusqu'au Mirador de San Cristóbal moins touristique que celui de San Nicolas.

Toutes les rues sont couvertes de galets, c'est très typique et les talons plats sont de rigueur.

L'Alambra

L'inévitable palais de l'Alambra. Évidemment il est impossible d'aller à Grenade sans visiter ce site incroyable de fraicheur et de délicatesse dans les ciselures des édifices et d'art de vivre. Il y a tant d'avis sur ce site qu'un commentaire supplémentaire est inutile.

Quelques conseils utiles : Il faut réserver ses billets à l'avance, il faut aussi patienter pour la visite, c'est supportable.

Nous avions réservé une visite nocturne... c'est assez décevant, j'avais imaginé plus de lumières, plus de magie. C'est finalement assez terne et sombre. Une fois averti, j'imagine que le visiteur pourra apprécier le calme et la sérénité du lieu.

Il est aussi possible qu'au printemps les jets d'eau soient plus actifs que lors de notre visite, en plein été.

Restaurant Estrellas de san Nicolás et autres

Pour contempler l'Alambra en dégustant de délicieux repas, il faut entrer dans les nombreux restaurants situés dans le quartier d'Albaysin. Ils offrent en général des menus excellents dans une gamme de prix abordables et une vue spectaculaire sur la colline de l'Alambra.

Nous citons celui ci en exemple, mais le choix et très varié. Souvent, les entrées des restaurants sont "fermées", on voit rarement ce qu'il y a à l’intérieur, la vue depuis les terrasses y sont pourtant souvent magnifiques.

Informations pratiques

La colline en face de l'Alambra possède des trésors de promenades et de restaurants.

Attention, il faut marcher et les ruelles sont très escarpées et pavées de galets. Il faut donc prévoir de se déplacer lentement si l'on veut profiter des lieux.

Prévoir des chaussures plates et résistantes !